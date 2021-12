MP recomenda ordenamento do comércio ambulante em Salvador

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) expediu recomendação à Secretaria Municipal de Gestão de Salvador para que sejam adotadas medidas urgentes e imediatas para ordenar o comércio de ambulantes na capital baiana. A recomendação, assinada pela promotora de Justiça Márcia Virgens, sugere a concessão de uma permissão precária pelo prazo de 60 dias a ambulantes que desenvolvam suas atividades nas estações de transbordo da Lapa, Rodoviária, Iguatemi, Mussurunga, Pirajá, Aquidabã e Barroquinha.

O MP também quer que, nesse período, seja elaborado um Plano de Regulação das Atividades de Comércio Ambulante para Salvador. A proposta é "assegurar o exercício dessas atividades, em conformidade com a legislação municipal, a Constituição Federal e as normas internacionais de proteção dos direitos humanos", afirmou a promotora, em nota enviada à imprensa.

No documento, a promotora de Justiça da Cidadania considera que atualmente em Salvador estima-se que aproximadamente 30 mil trabalhadores ambulantes desenvolvem suas atividades junto às ruas, logradouros e outros espaços públicos da cidade. Esse quadro, segundo ela, exige "o ordenamento desse comércio com respeito ao Estatuto das Cidades, às normas e princípios de Direito Administrativo, e com fundamento na Lei Orgânica do Município, Constituição estadual e federal e normas internacionais de proteção aos Direitos Humanos".

A promotora deu um prazo de 30 dias para que a administração municipal se pronuncie por escrito sobre o assunto ou se justifique em caso de descumprimento das medidas recomendadas.

