MP pede suspensão de tarifa cobrada a turistas em Morro de São Paulo e Barra Grande

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) ingressou com duas ações diretas de inconstitucionalidade (Adins) com pedido cautelar solicitando a suspensão das tarifas pagas por turistas para a entrada em Morro de São Paulo, no município de Cairu, e, também, em Barra Grande, no município de Maraú.

Em uma das ações, o Ministério Público pede à Justiça a imediata suspensão com base nos artigos 2º, 3º e 4º da Lei Complementar nº 515/17, e os seus demais dispositivos, bem como o Decreto nº 2.513/17, de Cairu, por afrontar as constituições federal e estadual.

Ainda na ação, o MP pontua que “a preservação do meio ambiente é um dever da municipalidade, que deve ser garantido pelo poder público a toda e qualquer pessoa que esteja em seu território. Dessa forma, é uma atividade que não pode jamais se sujeitar a taxação, devendo ser financiada com a receita de impostos”.

Na ação contra o município de Maraú, o MP diz que os visitantes efetuam o pagamento de taxa ao município sem prestação direta de serviço, o que, segundo “afronta o princípio da liberdade de tráfego e ofende a direta manifestação do poder constituinte estadual e federal’’.

De acordo com o promotor de justiça Paulo Modesto, as leis são de competência distinta no Tribunal de Justiça e foram distribuídas para dois desembargadores. “No momento que o turista ingressa no município, não há contratação específica nem serviço individualizado. Existem normas que falam sobre a liberdade de ir vir, e o tributo cria uma distinção entre moradores e não moradores”, afirmou.

Segundo o subprocurador Alcides Bulhões, a prefeitura não recebeu a notificação sobre a suspensão. “Estamos tratando de uma tarifa que é uma espécie de utilização de bens mantidos pelo município. Possuímos especificidades que nenhum outro lugar possui”, disse.

Ele ainda ressalta que o arquipélago possui distritos que necessitam de manutenção. “Observamos que os turistas não reclamaram, desde que haja a manutenção dos patrimônios, que são tombados em sua maioria”, relata Alcides. Procurada pela reportagem, a prefeitura de Barra Grande não atendeu às ligações.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

adblock ativo