MP pede recolhimento do passaporte de Kátia Vargas

O promotor do Ministério Público da Bahia (MP-BA), Davi Gallo, solicitou à Justiça o recolhimento do passaporte da médica Kátia Vargas. Ela é investigada pela morte dos irmãos Emanuel e Emanuele Dias em um acidente de trânsito, em outubro de 2013, no bairro de Ondina. O pedido já está incluso no processo do TJ-BA.

A solicitação do recolhimento foi feita uma semana depois da médica mostrar interesse em sair do País. No dia 10 de novembro Kátia, por meio dos advogados, pediu para viajar para o Canadá durante os dias 20 de dezembro de 2014 até oito de janeiro de 2015, afim de visitar sua filha que faz intercambio naquele país. Seu pedido foi negado pela Justiça.

De acordo com MP-AB, ainda não há prazo definido para decisão da Justiça sobre o pedido.

