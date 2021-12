MP pede intervenção no ferry

Quarta passada, na véspera do sufoco no ferryboat por conta do feriadão do 7 de Setembro, a promotora Rita Tourinho, coordenadora do Grupo Especial de Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa (Gepam) do Ministério Público, mandou ofício ao secretário Otto Alencar (Infraestrutura, também vice-governador, hoje governador em exercício) pedindo intervenção no ferry.

Ela elenca uma série de 12 tópicos para justificar a medida. Cita que os usuários continuam sendo vítimas dos maus serviços prestados pela TWB, que o não cumprimento de obrigações por parte da empresa pode causar danos irreparáveis ao sistema e também lembra as auditorias realizadas pela Fipecafi e Auditoria Geral do Estado (AGE).

Abordado sobre o assunto, Otto Alencar admitiu ter recebido o ofício.

- Estou pronto para agir. Depende apenas da Procuradoria do Estado se pronunciar.

Otto admite também que o sistema vai mal. E defende abertamente a intervenção:

- A necessidade de uma ação do governo ficou evidente no feriadão da semana passada, com o caos que se estabeleceu.

Frente a frente - Reinaldo Pinto, presidente da TWB, a operadora do ferryboat, e Eduardo Pessoa, diretor da Agerba, o órgão do governo que fiscaliza o sistema, vão estar frente a frente hoje (9h30) na Comissão de Infraestrutura da Assembleia.

A julgar pelo que TWB e Agerba falam entre si em documentos, o encontro promete.



*informações da coluna Tempo Presente, veiculada diariamente no jornal A TARDE

adblock ativo