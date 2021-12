MP investiga envolvimento de desembargadores em outros casos

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) vai investigar se os ex-desembargadores conduzidos coercitivamente nesta terça-feira, 4, estão envolvidos em outros casos de cobrança de propina em processos julgados no Tribunal de Justiça da Bahia. Além dos magistrados três advogados também foram conduzidos pela "Operação Leopoldo", do Ministério Público da Bahia (MP) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

"Será feita a analise do material apreendido para verificar a ocorrência de outros crimes, devemos ter alguma resposta de um a dois meses", disse o promotor Luciano Taques, coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Graeco) durante entrevista coletiva nesta tarde.

Taques explicou o esquema: "as pessoas interessadas buscaram contatos com os desembargadores que cobraram propina para julgar a causa que gira no valor de R$ 500milhões a 1 bilhão e pediram 5% do valor a ser recebido para cada magistrado", disse.

Ainda com informações do promotor dois dos advogados tinham parentesco com os desembargadores. "Um dos advogados foi o intermediário e os outros dois cederam os nomes para receber o valor destinado aos desembargadores por meio de contratos de honorários fictícios", disse Taques.

O promotor esclareceu ainda que mesmo sem ter ocorrido o pagamento da propina há crime. "Há o ilícito, pois houve a solicitação, exigência e organização", contou.

