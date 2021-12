MP diz que vai reforçar atuação no combate a crimes de LGBTfobia

Após publicação do decreto municipal do último dia 9, o Ministério Público Estadual (MP-BA) afirmou, nesta sexta-feira, 16, que irá atuar com mais vigor no combate a crimes de LGBTfobia.

Conforme o órgão, além de receber denúncias, o MP também vai atuar na fiscalização da implementação da lei, verificando a montagem da comissão responsável, os procedimentos e canais de recepção das queixas dos cidadãos. O trabalho de fiscalização será executado pelo Grupo de Atuação em Defesa da Mulher e População LGBT (Gedem), coordenado pela promotora de Justiça Sara Gama.

De acordo com a nova articulação, a denúncia é enviada à Secretaria Municipal da Reparação (Semur), que encaminha aos órgãos de segurança e MP, em casos de ilícito penal; aos órgãos disciplinares, quando o denunciado for servidor público e houver ocorrência de falta disciplinar; e aos órgãos de assistência jurídica.

Dentre as punições para quem agir de forma discriminatória estão advertência, multa de R$300 a R$ 4 mil, suspensão do funcionamento do estabelecimento por 30 dias e cassação de alvará. É considerado como ato discriminatório toda e qualquer ação ou omissão que, motivada pela orientação sexual ou identidade de gênero do indivíduo, provoque constrangimento, situação vexatória, tratamento diferenciado, cobrança de valores adicionais ou preterição no atendimento.

Segundo o MP-BA, o valor das multas é destinado às políticas públicas de cidadania e direito LGBT da cidade. Além disso, também será obrigatória a participação na capacitação de Combate a Lgbtfobia da Semur. A denúncias podem ser recebidas presencialmente e por meio de correspondência postal, mensagem eletrônica ou telefone.

