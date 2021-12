MP denuncia PMs por afogamento de menina em 2009

Com base na acusação de homicídio culposo caracterizado por omissão, o Ministério Público denunciou quatro policiais militares pela morte de uma menina de 11 anos, ocorrida no dia 4 de novembro de 2009, nas dependências do Clube dos Oficiais da Polícia Militar, em Salvador. Segundo o promotor de Justiça Luiz Augusto de Santana, os policiais Poliana Fernandes Alves Viana, Luís Henrique da Costa Sales, Erlani Tavares Lima e Antônio Fernando Machado de Assis estão envolvidos na morte de Jéssica Silva de Araújo. A menina participava de uma competição de natação entre alunos do Colégio da Polícia Militar (CPM). O corpo da garota só foi encontrado na manhã seguinte, boiando na piscina.

Segundo o inquérito policial militar, a menina estava na abertura da competição, pois se constatou que ela estava presente na primeira chamada, tendo desaparecido logo após o início da prova. Seu desaparecimento foi notado por uma colega, que estava ao lado dela na piscina. A garota contou que relatou ter comunicado a ausência de Jéssica aos denunciados Poliana e Ernani, que teriam "ignorado a informação", prosseguindo com a prova, apesar de ninguém ter visto a garota sair da piscina.

O inquérito revela ainda que, mesmo constatada a ausência da menina, as buscas por ela só foram iniciadas após a chegada de todos os alunos ao Colégio Militar, para onde ela deveria ter retornado após a conclusão da competição no Clube dos Oficiais. Por iniciativa própria, a colega que estava ao lado dela na piscina retornou ao clube para procurá-la. Sua mochila teria, então, sido encontrada abandonada no local da competição, e só a partir daí, as buscas de fato foram iniciadas.



Negligência - Na denúncia, o promotor de Justiça Luiz Augusto de Santana entende que "todos negligenciaram no cumprimento do zelo necessário a um evento que envolvia crianças e adolescentes e, portanto, era cercado de riscos". De acordo com ele, as inscrições para a competição foram realizadas na Seção de Educação Física do CPM pelos denunciados Poliana e Erlani, sendo que de nenhum dos estudantes inscritos por eles foi exigida a autorização dos pais para a participação na prova, nem tampouco perguntado se sabiam nadar. "Uma das crianças inscritas desistiu por não saber nadar e a menor que morreu também não sabia", ressaltou Luiz Augusto.

Outro fato destacado pelo promotor foi a inexistência de médicos, paramédicos ou socorristas com ambulância e equipamentos adequados - exigências expressas em Instruções Normativas baixadas pela própria direção do CPM. Além disso, o aquecimento dos estudantes, que precedeu a competição, teria sido realizado sem as devidas orientações, tendo "todos os menores caído de vez e em grande número na piscina", vulneráveis, portanto, ao risco de um acidente fatal.

O promotor considerou "ainda mais lastimável", o fato de nenhum dos responsáveis pela prova ter notado a submersão da garota, especialmente os indiciados Luís Henrique e Antônio Assis que atuavam na função de salva-vidas. Em nenhum momento, nem mesmo após a constatação do desaparecimento, o corpo de bombeiros foi acionado pelos organizadores da prova.

Também foi ressaltado MP o não cumprimento, pela organização do evento, da Nota de Instrução emitida pelo diretor do CPM que determinava a adoção de uma série de cuidados necessários à realização da competição. Outra orientação que não teria sido seguida pelos organizadores diz respeito à qualidade da água da piscina, classificada pelo diretor adjunto do Clube dos Oficiais como "imprópria para banhos ou qualquer outro evento, já que estava com coloração opaca em razão de sujeira, o que não permitia a perfeita visualização do fundo".

adblock ativo