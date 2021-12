MP denuncia médica por morte de irmãos e pede reconstituição

A médica Kátia Alves Pereira, 45 anos, suspeita de ter provocado a batida que matou os irmãos Emanuel e Emanuele Gomes Dias, foi denunciada à Justiça pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), nesta sexta-feira, 25. Conforme a denúncia, feita pela promotora de Justiça Armênia Cristina Santos, a médica responderá pelos crimes de duplo homicídio qualificado, por impossibilidade de defesa das vítimas e perigo comum.

A promotora de Justiça também pede a reconstituição do crime, que ocorreu no dia 11 de outubro, no bairro de Ondina, na Orla de Salvador. Para o Ministério Público, as imagens das câmeras de segurança instaladas no local que flagraram o momento da batida não mostram o ocorrido de forma completa.

A promotora pediu a reconstituição na busca de esclarecimentos desde o momento em que a ré deu a "fechada" nas vítimas até o momento da execução do crime, considerando que as imagens capturadas em câmeras próximas trouxeram apenas parte das ações perpetradas. Com a reconstituição, a promotora entende que serão trazidos elementos relacionados à velocidade e dinâmica dos atos praticados, que resultaram nas mortes das duas vítimas.

Segundo explicou a promotora, a atitude da médica caracteriza-se pelo perigo comum, por ter sido em via pública de grande fluxo de veículos e pedestres, próximo de um ponto de ônibus, centro comercial e clínicas com grande movimento no horário.

O coordenador do Núcleo do Júri (NUJ), promotor de Justiça Nivaldo Aquino, foi designado para acompanhar o Inquérito Policial até a sua conclusão.

Emanuel e Emanuelle Gomes Dias, de 22 e 21 anos, morreram na colisão (Foto: Reprodução/Facebook)

O MP recebeu recebeu o inquérito da Polícia Civil na última sexta-feira, 18, e distribuiu, através de sorteio eletrônico, para um dos promotores de Justiça criminais. Foi sorteada a promotora de Justiça Armênia Cristina Santos, que teve um prazo de cinco dias e, após as análises, denunciou a médica ao 1º Juízo da 1ª Vara Criminal.

De acordo com o MP, o juiz, após receber a denúncia, vai se pronunciar e dar um prazo de 10 dias para a defesa, seguindo-se a oitiva das testemunhas. O procedimento será acompanhado agora pelo promotor de Justiça Cássio Marcelo de Melo Santos. De acordo com a gravidade do crime, a ré, que se encontra recolhida ao Presídio Feminino, poderá cumprir uma pena mínima de 24 anos.

Entenda o caso

Segundo o inquérito policial da 7ª Delegacia de Polícia, no último dia 11, a médica arremessou o veículo que dirigia contra a moto pilotada por Emanuel, que trazia a irmã Emanuele na garupa.

De acordo com testemunhas, Emanuel tinha discutido momentos antes com a oftalmologista após ser fechado pelo veículo dela.

Após serem atingidos, os irmãos foram projetados contra um poste. Com o impacto, eles morreram na hora. A médica se chocou com a grade de proteção de um hotel e foi levada para o Hospital Aliança.

Médica deixou hospital no último dia 17 (Foto: Marco Aurélio Martins | Ag. A Tarde)

Ela só saiu da unidade médica na quinta-feira, 17, quase uma semana depois do acidente. Uma perícia feita pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) sobre o estado de saúde de Kátia apontou que não havia necessidade da médica continuar internada.

Kátia Vargas, que deixou o hospital pela porta da frente, segurava um terço e evitou falar com a imprensa. Sem algemas, ela usava um colar cervical. Kátia ficou o tempo todo com as mãos suspensas para esconder o rosto. A oftalmologista foi direto para a penitenciária feminina, em Mata Escura.

Veja vídeo que mostra a perseguição do carro da médica à motocicleta:

Da Redação MP denuncia médica por morte de irmãos e pede reconstituição

adblock ativo