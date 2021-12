MP denuncia 11 policiais por morte de Geovane Mascarenhas

Onze policiais militares das Rondas Especiais (Rondesp) foram denunciados pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) pelo assassinato de Geovane Mascarenhas de Santana. O crime aconteceu no dia 2 de agosto de 2014, na Calçada, em Salvador.

De acordo com as informações divulgadas pelo MP nesta sexta-feira, 17, a denúncia teve por base o inquérito policial e encaminhada à Justiça nesta semana pela promotora de Justiça Isabel Adelaide Moura.

Uma entrevista coletiva acontecerá na tarde desta sexta na sala de sessões da sede do Ministério Público, no Centro Administrativo da Bahia (CAB) para maiores esclarecimentos.

O Caso

Geovane Mascarenhas sumiu no dia 2 de agosto e os restos mortais foram encontrados no dia 3, no Parque São Bartolomeu, em Salvador.

De acordo com o laudo do Departamento de Polícia Técnica da Bahia Mascarenhas foi decapitado, os braços e órgãos genitais retirados, além de ter parte do corpo carbinizada. O Jovem foi enterrado no dia 24 de agosto, no município de Serra Preta, município próximo de Feira de Santa.

Cláudio Bonfim Borges, Jailson Gomes de Oliveira e Jesimiel da Silva Resende, da Rondesp, foram presos em agosto por suposto envolvimento no desaparecimento do jovem. Eles foram identificados em um vídeo que mostra o momento em que Geovane é abordado e leva um tapa no rosto, mesmo tendo parado e descido da moto. Em outubro os três foram soltos.

adblock ativo