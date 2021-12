MP debate violência contra a população LGBT em Salvador

Com o objetivo de combater a violência contra a população LGBT e debater o papel do poder público nesse processo, está sendo anunciado para a próxima quinta-feira, na sede do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), no bairro de Nazaré, o seminário "Diga Sim ao Amor - 2º Encontro das Mães pela Diversidade na Bahia".

O encontro deverá ser marcado pelo lançamento da campanha "Famílias contra a Homofobia / LGBTFobia". A ação faz parte da segunda etapa de um projeto que teve início com os casamentos homoafetivos, cuja primeira edição ocorreu no município de Santo Amaro.

Nessa segunda fase, o projeto pretende envolver mais diretamente as famílias das vítimas na luta contra o preconceito. De acordo com levantamentos de entidades internacionais, o Brasil é o país com maior número de crimes provocados por homofobia.

Dados do Disque 100 revelam que, em 2015, o país teve 318 homicídios cometidos contra gays, travestis, lésbicas e bissexuais.

