MP-BA promove audiência para discutir situação do abrigo Dom Pedro II

Uma audiência pública para discutir a situação do abrigo Dom Pedro II vai ser realizada nesta quarta-feira, 6, às 10h, no auditório do MP, situado no bairro de Nazaré, em Salvador. O evento é promovido pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) e a Ouvidoria da Câmara Municipal de Salvador (CMS).

A audiência é parte do procedimento instaurado pelo MP para investigar a situação do abrigo e, segundo o órgão, propor soluções sobre o destino dos idosos. Dom Pedro II é único abrigo público de Salvador, e lá vivem hoje cerca de 70 idosos carentes.

Em nota, o promotor de Justiça Ulisses Campos disse que o MP está tentando evitar a possível transferência dos idosos do local. “O abrigo é fundamental. Caso eles não fiquem lá, é necessário assegurar um local com, no mínimo, a mesma estrutura física e de pessoal”, Ulisses vai presidir a audiência ao lado da promotora de Justiça Márcia Teixeira.

