MP-BA lança campanha de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) lançou uma campanha para combater a exploração sexual de crianças e adolescentes. Para a conscientização da causa, o órgão promove o ‘Seminário 18 de Maio’, que acontece nesta terça-feira, 14, na sede do CAB, até às 17h. Os debates abordarão a necessidade e formas de combate ao abuso e à exploração sexual. O evento é aberto ao público.

A programação do evento conta com performances artísticas, musicais, palestras, dinâmicas e debates. O evento é organizado pelo Ministério Público através do Centro de Apoio Operacional da Criança e do Adolescente (Caoca) e do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf) e conta com o apoio da ONG Plan Internacional.

No Seminário será lançado, também, a campanha 'Meu Corpo, Minha Casa', desenvolvida pela procuradora-geral de Justiça Ediene Lousado. Uma das peças da campanha é a cartilha de mesmo nome, direcionada a crianças com o intuito de chamar a atenção para a importância do próprio corpo, despertando os cuidados com a saúde e a autodefesa contra possíveis abusos.

