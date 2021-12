MP-BA discute integração do Stec a ônibus e metrô

A integração entre os micro-ônibus do Subsistema de Transporte Especial Complementar (Stec), popularmente conhecido como 'os amarelinhos', com os sistemas de ônibus e o metrô foi tema de reunião realizada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) na tarde desta terça-feira, 10. O encontro contou com a presença de representantes do Estado e do Município.

A promotora Rita Tourinho, do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa (Gepam) recomendou que a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) faça recadastramento de todos os permissionários, para verificar quem se adapta ao decreto municipal e um cronograma para licitação e definição dos percursos a serem realizados pelas linhas. “Atualmente, 95% das linhas da Stec coincidem com transporte dos ônibus”, frisa a promotora, ressaltando que antes da efetivação dessas medidas, não é possível haver integração.

“Vamos nos reunir, hoje, com os representantes do Stec e traçar as diretrizes para que haja o andamento de todas as recomendações e que a integração venha a acontecer posteriormente”, completou.

O presidente da Stec, Pedro Miranda limitou-se a dizer que aguarda a tradução do que está descrito na ata antes de emitir um pronunciamento. “Será melhor para a população seguir o que for determinado pelo MP”.

Titular da Semob, Fábio Mota informou que não existe dificuldade para atender as recomendações do MP-BA. “Nós faremos um estudo e forneceremos o cronograma solicitado pelo MP”, disse.

O sistema complementar tem permissão para 291 amarelinhos, mas só tem 256 em operação. Além disso, o sistema funciona através de decreto há 10 anos, sem indicar quando um processo de licitação deve ser realizado. No entendimento da promotora, o transporte complementar funciona de maneira irregular em Salvador e na região metropolitana, que, por sua vez, é administrado pelo Governo do Estado.

Sobre a integração na região metropolitana, a promotora contou que "não existe nenhuma norma que impeça", ao contrário do município. "Nossa intervenção no momento é para que haja a regularização agora para que possa ser integrado".

Mobilização

A situação veio à tona após os rodoviários do Stec realizarem um protesto de mais de sete horas na região do Iguatemi, no mês passado, reivindicando a integração com os sistemas de ônibus e o metrô. Na ocasião, dos 291 micro-ônibus da frota, 250 estavam fora de circulação. Os rodoviários alegaram que sem o sistema de integração, o risco de desemprego entre eles aumenta.

Segundo a promotora, será realizada uma licitação para o transporte metropolitano de ônibus. “O que se verifica é que não há espaço no transporte metropolitano para essa resolução do subsistema de vans e micro-ônibus. Faremos uma reunião com todos os municípios da região metropolitana para verificar a possibilidade dos municípios absorver esse sistema”. Porém, o encontro ainda não tem data definida.

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) participou da reunião para tratar do Cooperlotação, sistema complementar de transporte da região metropolitana da Salvador (RMS).

Segundo assessoria do órgão, a licitação para transporte metropolitano está em processo de finalização e conta com nova frota e novas linhas, itens de acessibilidade, GPS e wi-fi. O documento está sendo apreciado pela Procuradoria Geral do Estado da Bahia (PGE).

