MP-BA denuncia policiais militares por morte de empresário espanhol

Os dois policiais militares envolvidos no assassinato do empresário espanhol Márcio Perez Santana foram denunciados à Justiça pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), nesta segunda-feira, 7. Maurício Correia dos Santos e Saulo Reis Queiroz foram acusados pelos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio contra Renata Alves Correia, que estava com Márcio no momento do assassinato.

No dia 19 de setembro de 2018, Márcio foi perseguido e assassinado com tiros na cabeça, enquanto chegava em casa na avenida Simón Bolívar, no Jardim Armação, em Salvador. Acompanhado de Renata, ele ainda tentou escapar dos disparos, mas foi alvejado pelas costas e não resistiu aos ferimentos.

A Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) informou que o espanhol não possui passagem pela polícia. Na época, o órgão também chegou a afirmar que as versões apresentadas pelos soldados eram divergentes, quando comparados aos relatos de testemunhas e outras peças do inquérito.

Segundo o promotor de Justiça Antônio Luciano Assis, os policiais surpreenderam Márcio Perez, que, de acordo com o magistrado, “não teve como lançar mão de qualquer recurso em defesa da sua vida”. Márcio deixa duas filhas.

