MP-BA confirma denúncia contra professor suspeito de abuso contra crianças

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) confirmou nesta segunda-feira, 17, que um professor da escola particular Anglo-Brasileiro, em Salvador, foi denunciado ao órgão por suspeita de abusar de alunas do ensino fundamental durantes as aulas.

O órgão contou ainda que o caso corre sobre sigilo de segurança para preservar a identidade das crianças. O MP-BA esteve na escola na semana passada e recolheu o computador e celular do professor, que dava aulas de informática.

A diretoria do colégio Anglo-Brasileiro informou que o professor foi afastado das funções e está apurando os fatos internamente e externamente. Além de estar à disposição das autoridades para ajudar na investigação.

O colégio Anglo-Brasileiro fica em Patamares, bairro considerado de classe média-alta, e atualmente tem uma mensalidade de R$ 2.866,60 para alunos do 4º ano.

