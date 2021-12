MP-BA aguarda resultado de perícia sobre danos ambientais no rio Joanes

O Ministério Público do Estado (MP-BA) aguarda o resultado de uma perícia feita por técnicos do próprio órgão para apurar denúncia feita sobre danos ambientais ao rio Joanes em razão de "privação de fluxos mínimos de água" nas barragens Joanes I e Ipitanga I.

A perícia faz parte de um inquérito civil instaurado pelo órgão, em 1º de junho de 2017, e que foi aberto após representação feita em agosto de 2016 pela Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) Rio Limpo, entidade fundada em Lauro de Freitas e que atua em defesa do rio Joanes.

Os integrantes da Rio Limpo, conforme mostrado em reportagem de A TARDE de novembro de 2017 em uma série especial sobre o Joanes, alegam que a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A (Embasa) não libera um fluxo mínimo de água para alimentar o leito do Joanes.

Poluição

O manancial, que é responsável por cerca de 40% do abastecimento de Salvador, Simões Filho e Lauro de Freitas, já sofre, no seu curso d'água, com o descarte de esgotamento sanitário nas cidades por onde passa.

"O Ipitanga é afluente do Joanes. E essas são as duas principais barragens (Joanes I, em Lauro, e Ipitanga I, em Salvador) que alimentam a bacia dele. Demorou muito para fazer essa inspeção. A gente acompanhou. O engenheiro que fez a perícia ficou indignado quando viu as duas represas cheias de água e os rios, após as barragens, sem água", afirmou o presidente da Rio Limpo, Fernando Borba.

Vazão

Ao A TARDE, a Embasa havia informado à época que o fluxo mínimo, chamado de vazão de restituição, não ocorria e que a função não era "diluir esgoto". A vazão, segundo cálculos da própria Embasa, seria de 53 litros por segundo e a previsão era que só passasse a ser liberada quando a barragem Joanes I fosse reformada. No entanto, não havia sido informado prazo.

Procurada novamente pela reportagem, a Embasa informou que quando os barramentos Ipitanga I e Joanes I foram construídas, em 1935 e 1956, respectivamente, não havia legislação ambiental que determinasse a previsão de liberação de vazão ecológica.

"A Embasa contratou, em 2017, uma empresa especializada para elaborar, até março deste ano, o plano de segurança das barragens de Ipitanga I e Joanes I e realizar os cálculos que definirão a vazão mínima necessária para cada barragem", acrescentou, em nota, a concessionária.

A promotora de Justiça Maria Augusta Santos de Carvalho está à frente da situação. Ela afirmou que o processo pode ser arquivado, caso a denúncia não proceda. No entanto, se proceder, ela disse que verificará quais as recomendações feitas pela perícia antes de dar os encaminhamentos.

Relatório

A vistoria foi realizada em novembro do ano passado por técnicos do Centro de Apoio Técnico (Ceat) do MP-BA. "Eu solicitei que a vistoria fosse feita nas barragens para verificar se a denúncia procede. Ainda não recebi o relatório técnico para dar os próximos encaminhamentos. Mas eu acredito que não vai demorar (para receber o resultado", afirmou a promotora, sem dar prazos.

adblock ativo