MP-BA adverte prefeitura sobre destino de abrigo Dom Pedro II

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) advertiu a prefeitura de Salvador para que os planos da administração municipal para o abrigo Dom Pedro II sejam discutidos com a população. “Ouvimos rumores de comercialização do abrigo”, disse o promotor de Justiça Ulisses Campos.

A prefeitura tem visitado abrigos privados para transferir os 60 idosos que moram no Dom Pedro II, que fica no bairro da Boa Viagem. De acordo com a Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps), os idosos serão levados para outro local enquanto o Dom Pedro II for reformado.

Ainda segundo a Semps, a prefeitura recebeu notificações da Defesa Civil (Codesal) e da Justiça para que o abrigo passe por obras estruturais e que, por isso, a gestão municipal tomou a decisão de fechá-lo temporariamente. A secretaria informou que ainda não há definição sobre o futuro dos funcionários do abrigo.

Desde 2013, o MP-BA pede melhorias no imóvel, mas, de acordo com Campos, a gestão municipal não demonstrou interesse em fechar acordo com o órgão para adequar o abrigo às condições adequadas. “A prefeitura nunca se manifestou para fazer um Termo de Ajuste de Conduta (TAC)”, disse o promotor.

Campos ressalta que a reforma do local é complexa. O imóvel é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e as obras devem atender às determinações do órgão. Para ele, falta discussão com a sociedade. “É uma área muito valorizada com grande potencial turístico. Precisamos saber o que será feito com os idosos”.

A Semps marcou reunião com o promotor para o dia 6 de novembro. A secretaria se encontrou com o Conselho Municipal do Idoso (CMI) na última segunda-feira no abrigo. A TARDE tentou contato com o CMI durante a tarde desta quarta, 25, mas não teve resposta até o fechamento desta edição.

O morador do abrigo Rosalino dos Santos, 77 anos, participou da reunião. “Distorceram tudo o que falamos. A maioria dos [idosos assistidos no Dom Pedro II] que são lúcidos é contra a transferência”. A moradora Romilda Costa, 87, concordou. “Ninguém quer ir”.

Segundo Romilda, que mora há 11 anos no local, os idosos foram avisados que vão para um abrigo menor e que, por isso, não podem levar objetos como televisão, ventilador ou criado-mudo. “Já estou me desfazendo das minhas coisas. Querem levar a gente para um local que não é adequado”.

A Semps informou que ainda não foram definidos o abrigo para onde os idosos serão levados e a data da mudança. Rosalino e Romilda afirmaram que foram avisados que a transferência será até dezembro para um abrigo privado em Itapuã.

A TARDE entrou em contato com o estabelecimento, que admitiu ter recebido a prefeitura para uma vistoria, mas negou ter havido proposta para abrigar os moradores do Dom Pedro II. O local tem 30 idosos e conta com 30 vagas.

