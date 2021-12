MP acusa Tatiana Paraíso e 8 médicos de falsidade ideológica

A ex-secretária de Saúde de Salvador Tatiana Paraíso, que também é mulher do ex-prefeito João Henrique, é acusada pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) de cometer o crime de falsidade ideológica por nove vezes.

De acordo com o órgão, no final de 2011 - quando João Henrique ainda era prefeito - Tatiana e outros oito médicos assinaram uma lista de presença falsa com o objetivo de receber o pagamento por plantões não trabalhados.

As investigações - iniciadas em 2012 pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e de Investigações Criminais (Gaeco) - apontaram que sete denunciados cometeram o crime uma vez. Já Tatiana Paraíso e a médica Bianca Marques Melo responderão pelo mesmo crime cometido nove vezes.

A pena é de um a cinco anos de prisão — agravada em mais um sexto por se tratar de servidores públicos. A audiência sobre o caso, que aconteceria na semana passada, foi adiada para março de 2015, pois o juiz Freddy Carvalho Pitta Lima se encontrava afastado das atividades.

