Movimentos sociais por moradia realizam passeata no Centro

Após uma concentração nesta manhã, cerca de 200 pessoas ligadas a entidades de luta por moradia seguem, na tarde desta quarta-feira, 15, em caminhada pela avenida Sete de Setembro no Centro de Salvador.

De acordo com o subcomandante do 18º Batalhão de Polícia Militar do Centro Histórico, Major Alexandre Costa de Souza, o protesto ocorre de maneira pacífica e ainda não há registros de ocorrências policiais. Ainda segundo o major, o trânsito na região está complicado devido ao ato.

Na passeata, participam membros da União Nacional por Moradia Popular, Movimento de Luta dos Bairros e Favelas, Movimento Nacional de Luta por Moradia, Central dos Movimentos Populares, Confederação Nacional das Associações de Moradores, entre outras entidades.

Eles reivindicam o lançamento do Programa Minha Casa Minha Vida III, havendo a contratação imediata dos projetos e alocação de recursos para 300 mil moradias no programa; defesa do Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano. Também são contra a privatização das empresas e bancos públicos e o corte nos recursos do PAC.

