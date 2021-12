Movimentos sociais fazem manifestação contra reforma da Previdência

Integrantes de movimentos sociais vão realizar, nesta quarta-feira, 15, uma manifestação contra a reforma da Previdência, que tramita no Congresso Nacional. Às 7h, eles pretendem fazer um ato na região do Shopping da Bahia. Pela tarde, às 15h, os manifestantes anunciam uma passeata no Campo Grande.

As manifestações, organizadas pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, integram protestos nacionais contra a reforma proposta pelo governo Michel Temer, previstos para ocorrer também nesta quarta, durante o chamado Dia Nacional de Luta contra a Reforma da Previdência.

Segundo os movimentos, a proposta do governo obriga o trabalhador a atingir a idade de 65 anos e 49 anos de contribuição para poder se aposentar. Isso significa que apenas uma pequena parte teria acesso ao benefício - por pouco tempo - e a imensa maioria morreria sem conseguir o benefício, argumentam os organizadores do protesto.

