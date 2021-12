Movimentos se organizam para exigir a redução das tarifas

Uma plenária do Movimento Passe Livre (MPL) realizada na tarde desta segunda-feira, 5, na Biblioteca Pública dos Barris, envolvendo 40 representações de movimentos sociais, definiu uma agenda de ações contra o aumento da tarifa dos ônibus para R$ 3 (no dia 1º do mês).

A primeira ação é uma panfletagem na próxima quinta-feira, 8, na Estação da Lapa, às 17h. O objetivo, segundo o militante do MPL, Walter Takemoto, é mobilizar a população para outras duas manifestações ainda maiores.

Uma delas está programada para o próximo dia 16, na Lavagem do Bonfim. A outra, ocorre em 2 de fevereiro, quando a mesa diretora da Câmara Municipal de Salvador deve ser empossada.

Além da redução da tarifa, os ativistas pedem o passe livre nos ônibus para estudantes de baixa renda (assim como foi feito em São Paulo). No último dia 2, um grupo protestou contra o aumento da passagem de ônibus na capital baiana.

