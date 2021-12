Movimento tranquilo de ferry para quem escolheu retornar na manhã deste domingo

Para quem escolheu o primeiro dia do ano para retornar de ferry à capital, encontrou na manhã deste domingo, 1º, um embarque tranquilo.

Cinco das sete embarcações estão operando, as demais aguardam demanda.

A empresa que administra o transporte, a Internacional Travessias, informa que até as 23h30 do dia 03/01/17, o funcionamento vai ocorrer sem interrupção, priorizando as saídas do terminal Bom Despacho, oferecendo alternativas aos dias/horários de maior movimento (a tarde e início da noite deste domingo, além do início da manhã de segunda).

Para quem viajou de carro é possível agendar a hora de embarque de volta, no site da operadora do sistema.

