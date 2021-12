Movimento segue tranquilo no ferry neste sábado

O fluxo de passageiros nos terminais marítimos de São Joaquim, em Salvador, e Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, segue tranquilo na manhã deste sábado, 20.

De acordo com a Internacional Travessias Salvador, empresa que administra o sistema, as embarcações Zumbi dos Palmares, Agenor Gordilho, Maria Bethânia, e Rio Paraguaçu estão à disposição da operação e as saídas ocorrem nos horários regulares, de hora em hora.

Além disso, viagens extras podem acontecer em caso de aumento na demanda de passgeiros pelo serviço.

A venda de passagens para o serviço de Hora Marcada é feita somente através do site da empresa e atende, exclusivamente, aos condutores de veículos e seus passageiros. O pagamento pode ser feito através dos cartões de débito ou crédito.

