Movimento realiza protesto contra a violência em Salvador

Em protesto contra a violência em Salvador, o movimento "No combate à violência e à opressão, a Bahia entra em campo" realiza nesta segunda-feira, 17, uma passeata do Farol da Barra até Ondina.

A manifestação, marcada para as 17h, tem o objetivo de chamar a atenção das autoridades e da população para os altos índices de violência em todo o Brasil.

Em nota, o movimento explicou em números os motivos do protesto. "Fomos parar em manchetes internacionais. O jornal El País divulgou que, em 2013, ocorreram 149 homicídios, 84 tentativas de homicídio, 41 estupros, 64 assaltos a ônibus e 678 roubos por mês em Salvador".

Na página do Facebook, 100 pessoas já confirmaram participação no protesto. A organização pede que as pessoas vistam as cores verde, amarelo e vermelho.

Ainda como aprte da mobilização pelas redes sociais, os organizadores solicitam que os moradores das regiões por onde vai passar a manifestação liberem a rede de acesso à internet sem fio (wifi), para a transmissão de informações sobre o movimento, com vídeos e fotos.

