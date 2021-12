Movimento Passe Livre faz caminhada do Iguatemi à Arena hoje

Integrantes do Movimento Passe Livre decidiram, em reunião no último sábado, 15, realizar nesta segunda-feira, 17, um protesto em solidariedade às manifestações contra aumento de tarifa no transporte público realizadas em outras capitais do Brasil.

Eles pretendem sair às 16 horas do Iguatemi em caminhada até a Arena Fonte Nova, no Dique do Tororó. Os integrantes pedem melhorias do transporte público, da mobilidade urbana e da acessibilidade em Salvador.

O grupo reivindica passe livre para todos os usuários do transporte público, que seria 100% subsidiado pelo poder público, seja em nível municipal, estadual ou federal.

Com a possibilidade de aumento da tarifa de ônibus em Salvador, os manifestantes prometem também realizar protestos na Avenida Paralela e no Centro.

Além do protesto desta segunda, os integrantes do Movimento Passe Livre pretendem realizar na próxima quinta-feira, 20, outra uma mobilização, às 14 horas, do Campo Grande até a Arena Fonte Nova. Neste mesmo dia, o estádio será palco da partida entre Uruguai e Nigéria, às 19h30, pela Copa das Confederações.

Críticas - Além do protesto, os participantes da reunião debateram outras questões de mobilidade urbana, como a criação de ciclovias.

Segundo o estudante universitário Marcos Musse, 27 anos, um dos integrantes do grupo, outras mobilizações serão realizadas para cobrar melhorias no transporte público. "A situação do transporte público está caótica, e nós vamos reivindicar um serviço melhor e com passe livre", criticou Musse.

Houve também quem criticasse a reunião do movimento. "Está muito desorganizado. É um grupo formado por meninos de playground querendo apanhar da polícia para ficarem famosos", criticou o estudante Roberto Ramos, 26 anos, que também é integrante do Passe Livre.

Após a reunião, os participantes do movimento realizaram uma caminhada do Passeio Público até a Estação da Lapa.

Revolta do Buzu - A Revolta do Buzu, como ficou conhecido o movimento organizado por estudantes contra o aumento da tarifa de ônibus em Salvador, completa uma década em agosto.

Participantes desse protesto afirmam que a mobilização trouxe melhorias para o transporte público, mas criticam a atual situação de mobilidade urbana de Salvador.

"A revolta influenciou em algumas lutas que vieram depois, como os protestos contra a implantação do Salvador Card. Ainda temos muito a conquistar no transporte público, tanto em relação à tarifa quando às condições, hoje precárias", comentou o relações-públicas Marcos Grito, 41 anos.

Para o professor Júlio Silveira, 42, o principal marco da mobilização de 2003 foi que houve uma "evolução política" do movimento. "Houve uma superação do tema aumento de tarifa. Hoje, o movimento pensa no transporte de maneira mais ampla", afirmou.

O Movimento Passe Livre foi formado em 2005, inspirado na Revolta do Buzu.

História - A Revolta do Buzu durou duas semanas e levou às ruas mais de 50 mil estudantes, que protestavam contra o aumento da tarifa de R$ 1,30 para R$ 1,50. Revoltados, os estudantes causaram o travamento do trânsito na cidade.

