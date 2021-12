Movimento nos terminais de ferryboat segue tranquilo

Quem se preparou para pegar o ferryboat nesta quarta-feira, 25, véspera do feriado de Corpus Christi, encontrou um movimento tranquilo nos terminais de São Joaquim e Bom Despacho.

Segundo a Internacional Travessias Salvador, concessionária que administra o sistema, as embarcações Maria Bethânia, Zumbi dos Palmares, Dorival Caymmi, Rio Paraguaçu e Ivete Sangalo realizam as viagens nos horários regulares (de hora em hora), e além disso, viagens extras podem ocorrer com o aumento da demanda.

Demanda

Para atender a demanda em razão do feriadão, o sistema ferryboat disponibilizará seis embarcações. Na virada desta quarta para quinta, 26, o terminal de São Joaquim irá operar sem interrupção.

Já o terminal de Bom Despacho contará com serviço de funcionamento 24 horas de domingo, 29, para segunda, 30.

adblock ativo