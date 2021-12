Movimento no sistema ferryboat é tranquilo nesta sexta-feira

O ferryboat está com movimento tranquilo e permanece sem filas nesta sexta-feira, 24. Segundo a Internacional Travessias Salvador, administradora do sistema, os motoristas e pedestres têm embarque imediato.

Com o fluxo baixo quatro embarcações estão disponíveis para esta sexta, 24, são elas: Dorival Caymmi, Ivete Sangalo, Maria Bethânia e Pinheiro.

Ainda de acordo com a Internacional Travessias Salvador, os ferries operam durante 24h do próximo domingo, 26 para a segunda-feira, 27, a partir do terminal Bom Despacho.

A expectativa é que sejam transportados aproximadamente 80 mil passageiros e 20 mil veículos durante todo o feriadão.

