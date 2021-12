Movimento no ferryboat é tranquilo nesta sexta

O movimento no sistema ferryboat, que faz a travessia Salvador-Ilha de Itaparica, é tranquilo na manhã desta sexta-feira, 1º. O tempo de espera de embarque é de 20 minutos e sem filas, segundo a Internacional Travessias Salvador.

Estão em operação as embarcações Maria Bethânia, Zumbi dos Palmares, Juracy Magalhães Júnior e Dorival Caymmi.

Apesar do período chuvoso, a expectativa é que 62 mil passageiros e 12 mil veículos sejam transportados pelo sistema entre esta sexta e domingo, 3, por conta do feriado do Dia do Trabalhador.

