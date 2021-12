Movimento no ferry é intenso; motoristas aguardam até 2h30

É intenso o movimento de saída de Salvador pelo sistema ferryboat, no Terminal de São Joaquim, na manhã desta quinta-feira, 24. De acordo com a Internacional Travessias, empresa que administra o serviço, a espera para veículos é de 2h30. Já os pedestres embarcam a cada 30 minutos.

As embarcações Ivete Sangalo, Agenor Gordilho, Dorival Caymmi, Zumbi dos Palmares, Maria Bethânia, Rio Paraguaçu e Pinheiro realizam a travessia a cada meia hora, no esquema de bate-volta. A Internacional Travessias informou que, se o volume de passageiros e veículos aumentar, a operação contará com viagens extras.

Por conta da Operação Semana Santa, que começou às 3h, o sistema vai operar durante 24h, de hoje até a Sexta-feira Santa, 25, no Terminal de São Joaquim, e de domingo, 27, para segunda, 28, no Terminal de Bom Despacho.

Para este feriado, a expectativa da Internacional Travessias é que seja atendido o mesmo volume de passageiros registrado no ano passado, quando circularam pelos dois terminais mais de 146 mil pessoas e mais de 26 mil veículos.

