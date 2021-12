Movimento no ferry aumenta e espera chega a 20 minutos

A volta do feriado prolongado de Tiradentes pelo sistema Ferryboat segue tranquila no Terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, na tarde desta terça-feira, 21.

De acordo com a Internacional Travessias Salvador, concessionária que administra o transporte marítimo, o movimento de usuários aumentou no começo da noite, e o tempo de espera é de no máximo 20 minutos. As saídas das embarcações saem a cada 30 minutos.

Estão em funcionamento as embarcações Maria Bethânia, Rio Paraguaçu, Agenor Gordilho e Zumbi dos Palmares. Os ferries Dorival Caymmi e Ivete Sangalo estão na reserva e podem integrar a operação se houver aumento de demanda.

A estimativa da concessionária é que aproximadamente 94 mil passageiros e 21 mil veículos circulem entre os dois terminais no período de 16 a 22 de abril, o que equivale a um aumento de 20% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Lanchas

No sistema Mar Grande-Salvador, há embarque imediato e horários a cada 30 minutos. Oito embarcações operam no transporte dos passageiros. O último horário saindo de Salvador será às 20h e, de Mar Grande, às 18h30.

