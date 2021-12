Movimento nas feiras populares é tranquilo

Quem decidiu ir às compras nesta sexta-feira, 14, para os preparativos do tradicional almoço da Sexta-Feira Santa encontrou tranquilidade e preço baixo na Feira de São Joaquim e no Mercado Popular, em Águas de Meninos.

Em São Joaquim, o movimento foi fraco, “típico do feriado”, conforme avaliação do balconista Reginaldo Lomba. “Geralmente, a movimentação acontece antes. Na sexta-feira, vem poucas pessoas, só quem não teve como vir antes”, afirmou.

Quem optou por comprar em cima da hora não se arrependeu. É o caso da secretária Mariana Gomes, 30, que considerou o valor das mercadorias mais baixo. Ela contou que, por não ter tido folga antes, não pôde antecipar as compras: “O quiabo, por exemplo, está bem mais barato hoje, o cento estava custando R$ 14, hoje comprei de R$ 8”.

Os comerciantes Deivid de Jesus, 52, e sua esposa Rosemary Conceição de Jesus, 48, saíram da Estrada do Côco em busca de camarão com preço mais acessível e acabaram encontrando no Mercado Popular.

“Falei com a atendente que voltarei mais vezes. Comprava camarão de R$ 69 o quilo, aqui compramos de R$ 40. Valeu a pena enfrentar essa pequena distância”, contou Deivid.

Menor variedade

A procura pelo peixe, um dos ingredientes mais consumidos durante a Semana Santa, também foi grande. No Box 44, do Mercado Popular, em Águas de Menino, as espécies preferidas dos clientes, segundo o funcionário Denilson Santos, 36, terminaram logo no início da manhã.

“A arraia, por exemplo, acabou desde quinta-feira. Quem deixa pra última hora sabe que corre o risco de não encontrar muita variedade de peixe”.

A baiana de acarajé Iraildes Bispo preferiu antecipar suas compras mas, na sexta, acompanhou a irmã que deixou para providenciar os ingredientes do almoço horas antes dos convidados chegarem.

Iraildes conta que preferiu antecipar a ida à feira para escolher melhor os produtos. “Antes, os produtos ficam mais disponíveis para a gente escolher com calma”, completou.

*Sob supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

