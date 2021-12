Movimento nas estradas diminui na saída para o feriado

Depois de um alto número de veículos nas estradas da Bahia na manhã desta sexta-feira, 3, a movimentação na noite é tranquila. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o fluxo de veículos está tranquilo e até o momento não há pontos de retenção em todas as rodovias.



Não há registros retenções na BR-324, segundo informações da PRF. O fluxo está tranquilo nas estradas estaduais, de acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

FerryBoat

No FerryBoat, o movimento também já foi normalizado e não há registro de filas de veículos e pedestres no Terminal de São Joaquim, de acordo com assessoria da Internacional Marítima, que administra o sistema.

