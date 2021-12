Movimento na travessia Salvador-Mar Grande é intenso

O movimento de passageiros na travessia Salvador-Mar Grande é intenso na manhã deste sábado, 25, no Terminal Náutico da Bahia, informa a Associação dos Transportes Marítimos da Bahia (Astramab). Para evitar a formação de filas a associação está programando as saídas das lanchas a cada 15 minutos, quando o normal é a cada 30 minutos.

A travessia opera desde às 5h horas da manhã com 13 embarcações e funcionará até às 20h, quando ocorre a última viagem saindo de Salvador. Já no sentido inverso o último horário de saída será às 18h30.

As escunas que fazem o passeio turístico pela Baía de Todos os Santos, o tradicional ''Passeio às Ilhas", também estão muito solicitadas e vão zarpar com lotação completa do Terminal Náutico a partir das 9h e só retornam a Salvador às 17h30.

A linha Salvador-Morro de São Paulo também registra bom movimento de venda de bilhetes no Terminal Náutico. Os catamarãs começaram a sair às 8h30. Os demais horários do dia são 9h, 10h30, 13h e 14h30. Já as saídas de Morro de São Paulo são 9h, 9h30, 12h30 e 15h .A passagem custa R$ 75 e o percurso da viagem é feito em tempo médio de 2h e 20m.

