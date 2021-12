Movimento na travessia de Mar Grande é intenso

O fluxo de passageiros começa a ficar intenso no embarque da travessia marítima Salvador-Mar Grande, nesta sexta-feira, 14.



Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), o motivo da grande demanda no embarque é devido o número de pessoas que vão passar o final de semana nas localidades da Ilha de Itaparica.



Para quem vai sair de Salvador com destino à Ilha, o último horário das lanchas no Terminal Náutico da Bahia será às 20h. Saindo de Mar Grande, às 18h.

