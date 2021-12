Movimento na sede do TRE começa a reduzir

O segurança André Fernandes estava assustado com as filas frequentes para o recadastramento biométrico na sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), até que, nesta segunda-feira, 22, um amigo avisou sobre o movimento tranquilo no local.

A assessoria de comunicação do TRE reconheceu que houve a diminuição da quantidade de pessoas na fila para o recadastramento biométrico, mas não se posicionou sobre a questão. O órgão, também, não divulgou o balanço da quantidade de atendimentos realizados nesta segunda.

A notícia soou como um convite para André reservar uma parte da tarde e regularizar o título de eleitor. "Do jeito que estava a fila, não tinha condição", disse o segurança que demonstrou otimismo quanto à celeridade do atendimento.

Os eleitores que estavam entre o vão livre do TRE e o local de atendimento, relataram ter passado cerca de duas horas na fila. "A espera não foi desgastante, porque estávamos na sombra", contou o gerente de restaurante Renivaldo da Silva.

O TRE estimou que 63,09% de cerca de 2 milhões de eleitores aptos a votar em Salvador fizeram o recadastramento até a última sexta.

Durante os dias 15 e 19 de janeiro, o TRE regularizou, em média, o título de 65.474 eleitores de Salvador. Desse montante, o tribunal estimou o atendimento de 13.100 pessoas por dia. O eleitor que não fizer a biometria até o dia 31 deste mês terá o título cancelado.

No entanto, a regularização do documento, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), conforme a reportagem publicada, nesta segunda, em A TARDE, poderá ser feita até o dia 9 de maio, por meio de requerimento junto à Justiça Eleitoral.

Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

