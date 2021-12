Movimento moderado na travessia de Mar Grande

O movimento de passageiros é moderado na manhã deste domingo, 26, no sistema da travessia Salvador-Mar Grande, no Terminal Náutico da Bahia, no bairro do Comércio, em Salvador. A maioria das pessoas realizam a travessia para aproveitar o domingo de sol nas praias da Ilha de Itaparica. Os horários de saída são de meia em meia hora ou de 15 em 15 minutos, a depender da demanda. A viagem dura em média 40 minutos e a tarifa nos dias de domingo é de R$ 5,40. O sistema opera com oito embarcações.

As condições de navegação na Baía de Todo-os-Santos são boas, com ventos fracos e mar calmo, segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab). As embarcações funcionam até às 19h30.

Morro de São Paulo - A procura por passagens da linha marítima Salvador-Morro de São Paulo neste domingo também é regular nos guichês do Terminal Náutico. As passagens custam R$ 75 R$ 80 e o tempo da viagem até o Morro é de 2h20. A linha dispõe de catamarãs e lanchas rápidas nos horários de saídas: 8h30, 9h, 10h30, 11h30, 13h30 e 14h. Já as saídas de Morro de São Paulo são: 9h, 9h30, 11h30, 12h30 e 15h.

Já as escunas do "Passeio às Ilhas" da Baía de Todos-os-Santos zarpam com lotação completa do Terminal Náutico, com muitos baianos e turistas aproveitando o dia para fazer o tour, que inclui paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica. O retorno das escunas a Salvador acontece às 17h30. A tarifa é R$ 40.

adblock ativo