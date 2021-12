Movimento intenso nas estradas no retorno do feriadão

Os soteropolitanos encontram movimento intenso no retorno à cidade, na manhã desta quarta-feira, 8, após o feriadão de 7 de setembro. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os motoristas encontram congestionamento na BR-324, porém não há registro de acidentes.

Já a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) informou que o fluxo de veículos é intenso na estrada do CIA e na Estrada do Coco, sentido Lauro de Freitas/Salvador, mas sem retenções.

De acordo com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transporte e Comunicação da Bahia (Agerba), a Rodoviária de Salvador tem grande movimento de passageiros mas não houve necessidade de colocar linhas de ônibus extras para atender à demanda no retorno do interior.

Fila de táxi para sair da Rodoviária foi grande no começo da manhã

Ferry-Boat - O movimento também é tranquilo para quem utiliza o sistema Ferry-Boat no retorno à capital, de acordo com a assessoria de imprensa da TWB. O órgão afirma que não há filas de veículos no terminal de Bom Despacho e os passageiros embarcam com tranquilidade.

No sistema de travessias Salvador-Mar Grande, houve grande movimento de passageiros no início da manhã. De acordo com a Astramab, não há registro de filas nos terminais náuticos de Mar-Grande e Salvador. Com a normalização das travessias, 11 embarcações fazem viagens até as 19h em horários de 15 em 15 minutos.

No Aeroporto Internacional Deputado Luís Eduardo Magalhães, a Infraero informou que, pela manhã, dos 31 voos disponíveis, apenas um atrasou.

