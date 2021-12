Movimento intenso na volta para Salvador pelo Ferryboat

O movimento de retorno a Salvador está intenso no Terminal de Bom Despacho, em Itaparica, neste domingo, 4. Os motoristas que decidiram voltar desde o início da tarde enfrentam longa fila para embarcar.

De acordo com informações da Internacional Travessias Salvador, até as 18h, o tempo médio de espera para travessia de veículos em Bom Despacho é de 1h30. No início da tarde, a espera para o embarque chegou a 3h30.

Já os pedestres que se delocam para a capital baiana embarcam com facilidade e aguardam cerca de 30 minutos para entrar na embarcação.

No Terminal São Joaquim, o movimento é tranquilo, sem filas. São nove embarcações operando em sistema de bate-volta, com saída a cada 30 minutos. Entre este domingo e segunda-feira, 5, os ferries funcionarão por 24 horas, opção para aqueles que podem viajar durante a madrugada.

Lanchas

Outra alternativa para os passageiros retornarem da Ilha, a travessia marítima do Sistema Salvador-Mar Grande tem um tempo médio de espera de 40 minutos. Após duas horas e meia sem funcionar durante a manhã deste domingo, devido à maré baixa, as 14 lanchas operam com saídas a cada 10 minutos.

Segundo informações da Astramab, as condições de navegação na Baía de Todos-os-Santos sãos boas, com mar calmo e ventos fracos. A última saída de Mar Grande não tem horário previsto. O sistema irá funcionar enquanto houver passageiros.

