Movimento intenso na volta para casa nesta quinta

O movimento de retorno para Salvador depois do feriado de Ano Novo está intenso nesta quinta-feira, 2, tanto pela via marítima como terrestre.

Quem optou por fazer a travessia de ferry enfrenta fila de 1 hora para pedestre e de 2h30 a 3 horas para quem está de carro. De acordo com a Internacional Marítima, empresa que opera o sistema, cinco ferries fazem a travessia em esquema de bate-volta.

Quem viajou de carro ou ônibus também enfrentou o fluxo de volta para casa. O movimento na rodoviária foi intenso no início da manhã desta quinta, chegando a impactar no trânsito. Mas o fluxo diminuiu e a previsão é que aumente entre domingo, 5, e segunda, 6.

Essa também é a expectativa das polícias rodoviárias Federais e Estaduais. O início do dia foi movimentado nas estradas, mas normalizou no meio da manhã desta quinta e deve aumentar no fim de semana.

Movimento foi intenso no início da manhã (Foto: Edilson Lima | AG. A TARDE)

adblock ativo