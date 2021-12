Movimento intenso na travessia Salvador-Mar Grande

O embarque na travessia marítima Salvador-Mar Grande registra movimento intenso, com muitos passageiros seguindo para a Ilha de Itaparica na manhã desta sexta-feira, 25. Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) dez embarcações estão em tráfego. As saídas estão sendo feitas de 15 em 15 minutos. A previsão é que o fluxo de passageiros continue intenso durante todo o dia.

Nos guichês do Terminal Náutico da Bahia, no Comércio, é acentuada a procura de passagens para a linha Salvador-Morro de São Paulo. Os catamarãs e as lanchas rápidas vão zarpar com boa ocupação.

O último horário partindo de Mar Grande será às 18h30 e, de Salvador, às 20h.

adblock ativo