Movimento intenso na travessia Salvador-Mar Grande

O movimento de saída da cidade através do sistema ferryboat ainda é intenso na tarde desta quinta-feira, 15. O tempo médio de espera para carros é de 2h30 min e não há fila para o embarque de passageiros. De acordo com informações da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), três ferries e as duas lanchas foram disponibilizadas para realizar as travessias, que estão sendo feitas sem interrupção há 24h.

Na noite última quarta (14), o tempo de espera na fila de carros era de 4h, quando cerca de 17 mil passageiros e 2 mil veículos realizaram a travessia. "Caso haja demanda, o serviço vai funcionar durante 24h nesta quinta também", afirma a Agerba.

O movimento também é intenso nas lanchas que fazem a travessia Salvador- Mar Grande, segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), por conta do empréstimo de duas embarcações para a Agerba, o sistema está operando com 10 lanchas, que começaram a funcionar às 6h30 e devem seguir até as 19h, que pode ser prorrogado caso haja demanda.

Rodoviária - No Terminal Rodoviário de Salvador, a movimentação é tranquila. De acordo com o coordenador da Agerba na Rodoviária, Abdul Novaes, o fluxo de passageiros é pequeno e não há atrasos nos embarques e desembarques no terminal. "A procura foi maior na noite da quarta-feira, mas o movimento de passageiros no feriado da proclamação da república está bem menor que do último", conta Abdul.

Segundo a Agerba, as empresas vão disponibilizar 100 horários extras, podendo ser aumentados caso haja demanda. Os destinos mais procurados são Teixeira de Freitas, Jacobina, Lençóis, Porto Seguro e as cidades do Recôncavo baiano. Mesmo com o movimento tranquilo, a Agerba recomenda que os passageiros cheguem à rodoviária com 20 minutos de antecedência para evitar possíveis transtornos no momento do embarque.

O fluxo também é tranquilo nas rodovias estaduais e federais na manhã desta quinta. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o movimento de veículos é tranquilo e nenhum acidente foi registrado nas últimas 10h. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, nas rodovias federais que cortam a Bahia, o fluxo é intenso. Um acidente deixa o trânsito lento na BR-324, sentido Feira de Santana, de acordo com a PRF, uma viatura foi encaminhada para o local, ainda anão há mais informações sobre o acidente.

