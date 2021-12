Movimento intenso com destinos às praias da Ilha

O movimento de passageiros é intenso na manhã deste domingo, 16, no Terminal Náutico da Bahia, no Comércio, em Salvador, com destino às praias da Ilha de Itaparica e ao Morro de São Paulo.

As embarcações que fazem a travessia marítima do sistema Salvador-Mar Grande registram saídas de meia em meia hora ou a cada 15 minutos, de acordo com a demanda do momento, segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab). O sistema opera com oito embarcações.

Para quem sai de Mar Grande com destino a Salvador, a Astramab informa que haverá uma parada no serviço no período entre 9h30 e 11h, por conta da maré baixa que impede a atracação dos barcos no Terminal Hidroviário de Vera Cruz.

De Salvador para a Ilha, o sistema funcionará normalmente nesse mesmo período, com as embarcações saindo do Terminal Náutico e atracando no Terminal do Sistema Ferryboat, em Bom Despacho.

Hoje o último horário saindo de Salvador será às 20h e de Mar Grande, às 18h30.

Passagens

A tarifa cobrada na travessia é de R$ 6,60 para quem embarca no Terminal Náutico, devido a taxa de R$ 1 acrescentada ao valor da passagem pela concessionária Socicam.

Para quem sai de Mar Grande com destino a capital baiana, o preço da tarifa é o mesmo: R$ 5,60, nos domingos e feriados.

Em caso de dúvidas e reclamações, os usuários podem falar com a Socicam pelo telefone (71) 3241-9783.

Morro de São Paulo

A linha marítima Salvador-Morro de São Paulo opera com movimento moderado neste domingo. Os horários de saída do Terminal Náutico são 8h30, 9h, 10h30, 13h e 14h30. Já as saídas do Morro acontecem às 9h, 9h30, 12h30 e 15h.

A passagem custa R$ 75 e o percurso da viagem é feito em tempo médio de 2h20.

Passeio às Ilhas

As escunas do Passeio às Ilhas zarparam com lotação completa do Terminal Náutico, como turistas e baianos que resolveram aproveitar o domingo de sol para fazerem o tour pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos.

As escunas fazem paradas para banho de mar na Ilha dos Frades e em Itaparica e só retornam a Salvador às 17h30. A passagem do tour é R$ 40.

