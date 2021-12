Movimento grande provoca filas no ferry e nos catamarãs

O fluxo intenso no sistema ferry-boat provoca fila que chega até a sede da Polícia Federal na avenida Oscar Pontes. O movimento grande de passageiros se repete para os usuários do sistema náutico de travessia Salvador-Mar Grande. A fila já toma conta da rua no bairro do Comércio.

Por causa do embarque, os motoristas encontram dificuldade para trafegar na região do Terminal de São Joaquim e do Terminal Náutico, neste sábado, 13, em Salvador. O trânsito na Cidade Baixa é lento, com pontos de retenção, por conta das filas que se formam nos terminais do ferryboat e nos catamarãs.

