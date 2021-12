Movimento está intenso na travessia Mar Grande-Salvador

A travessia de passageiros da ilha para a capital baiana está intensa na manhã desta segunda-feira, 5, no Terminal Náutico em Mar Grande, na ilha de Vera Cruz. Oito embarcações operam alternadamente com saídas entre 15 e 30 minutos, de acordo com o fluxo de usuários.

Apesar domovimento, o embarque acontece de forma imediata, sem fila de espera, segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab). A última embarcação sai da ilha para Salvador às 18h30 e no sentido inverso às 20h.

Os catamarãs operam na travessia para Morro de São Paulo normalmente nesta manhã. As viagens para o município, no Baixo Sul da Bahia, acontecem nos horários de 10h30, 13h e 14h30. Já no sentido Salvador, as embarcações zarpam às 11h30, 13h e 15h.

adblock ativo