Movimento está intenso na travessia de lanchas

O movimento de retorno para Salvador pelas lanchas dos usuários que foram passar o Carnaval na ilha está intenso nesta quinta-feira, 14. Treze embarcações operam desde às 4h30 com saídas a cada 15 minutos do Terminal Hidroviário de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica.

De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), as condições de navegação na Baía de Todos os Santos estão boas, com mar calma e ventos fracos. O último horário previsto de saída de Mar Grande é às 18h30 e de Salvador às 20 horas.

