Movimento em embarques é intenso com destino à Itaparica

O movimento de embarque é intenso no Terminal Náutico da Bahia, no Comércio, em Salvador, com destino às praias da Ilha de Itaparica e Morro de São Paulo, na manhã deste domingo, 11. As embarcações para Mar Grande cumprem horários com intervalo entre uma saída e outra de 30 minutos. Não há fila para embarque. O sistema funcionará até às 20h, último horário saindo de Salvador, e até as 18h30, no sentido inverso, segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab).

A linha Salvador-Morro de São Paulo também está com procura intensa. O primeiro catamarã para o Morro saiu do Terminal Náutico às 8h30 e os próximos vão zarpar às 10h30, 13h30 e 14h. Já as próximas saídas de Morro de São Paulo acontecem às 11h30, 12h30 e 15h. A viagem entre a capital e o Morro de São Paulo dura 2h20.



Ferryboat - O Sistema Ferryboat opera com os ferries Ivete Sangalo, Maria Bethânia, Juracy Magalhães Júnior e Pinheiro na manhã deste domingo. A embarcação Agenor Gordilho passa por manutenção preventiva programada, segundo a assessoria da Internacional Marítima. As partidas ocorrem de hora em hora, e não há fila de veículos ou pedestres.

