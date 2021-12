Movimento em bancos é tranquilo após 21 dias de greve

O movimento foi tranquilo em agências na manhã desta terça-feira, 27, primeiro dia após o término da greve dos bancários, que durou 21 dias.

A equipe de reportagem de A TARDE percorreu algumas agências situadas na avenida Tancredo Neves, na Pituba, e no Comércio. Na maioria delas, apesar do fluxo de clientes, não houve filas.

"O atendimento está como em dias normais. Acho que as pessoas acharam que ficaria cheio com o fim da greve e desistiram de vir às agências", supôs a secretária Edvane Santana, 34.

Apenas em uma agência do Banco do Brasil (BB), no Comércio, havia fila para pegar senha de atendimento. O policial Jeferson Dias, 40, reclamou da demora para conseguir uma. "Essa fila aqui é comum no início de mês e véspera de feriado, mas hoje (terça-feira) deve ser por causa do fim da greve", disse o policial.

O aposentado Felipe Lima, 73, considerou o movimento "normal" em uma agência do Bradesco, no Comércio. "Teve um pouco de fila, mas nada fora do normal. É sempre assim", pontuou.

O empresário Itamar Viegas, 44, foi um dos primeiros a chegar a uma agência do Itaú, no Comércio. Ele contou que, por conta da greve, teve prejuízos no trabalho: "Tive muito transtorno. Deixei de comprar e vender equipamentos da construção civil. Como são valores altos, eu precisava cadastrar as contas para fazer as operações e não consegui".

O rodoviário João Santos, 47, também reclamou. "Eu bloqueei meu cartão e não tive como resolver. Hoje (terça-feira), vim logo para poder sacar dinheiro e pagar muita coisa atrasada", afirmou.

Segundo o presidente do Sindicato dos Bancários da Bahia, Augusto Vasconcelos, apenas as 64 agências do Banco do Nordeste não abriram, além de duas da Caixa Econômica - em Vitória da Conquista e Itabuna - e uma do BB, em Conquista.

Eles não haviam aceitado a proposta da Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) que prevê 10% para os salários, participação nos lucros e resultados, piso e índices de 14% para os vales- -refeição e remuneração.

"Estamos tentando reabrir a negociação com o Banco do Nordeste, mas não há previsão. As unidades da Caixa e do Banco do Brasil que faltavam devem retomar às atividades ainda hoje (terça-feira)", ressaltou Augusto Vasconcelos.

adblock ativo