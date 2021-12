Movimento é intenso para a travessia Salvador-Mar Grande

O fluxo de passageiros que vão para Mar Grande, na ilha de Vera Cruz, é intenso na manhã deste sábado, 10, no Terminal Náutico do Comércio, em Salvador.

Dez embarcações operação com saídas a cada 15 minutos. Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), responsável pelo gerenciamento do serviço, o tempo de espera para os usuários é de aproximadamente 30 minutos.

A previsão é que o fluxo aumente durante o decorrer deste sábado de Carnaval. De acordo com a empresa, é esperado que cerca de 12 mil pessoas utilizem o serviço durante os dias de folia na capital baiana. A última lancha sai de Salvador às 20h e de Mar Grande às 18h30.

Os catamarãs que fazem o percurso até Morro de São Paulo, na ilha de Tinharé, também têm fluxo intenso e estão saindo com a lotação completa. As embarcações saem da capital baiana às 10h30, 13h e 14h30. Já no sentido inverso os horários são às 11h30, 13h e 15h.

adblock ativo