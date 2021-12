Movimento é intenso nas saídas de Salvador

A movimentação de saída da capital baiana, motivada pelos festejos do Réveillon, é intensa desde a manhã deste sábado (29). Porém, apesar de intenso, de acordo com representantes dos órgãos que regulam as travessias marítimas, a rodoviária local e as estradas federais e estaduais, o fluxo está fluindo tranquilamente, sem acidentes até o fim desta tarde.

Mar - O embarque de veículos rumo a Itaparica, por meio do sistema ferryboat, é intenso desde a manhã deste sábado. De acordo com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), três embarcações estão operando normalmente: Ivete Sangalo, Ana Nery e Maria Bethânia. A fila de pedestres segue para o lado externo do Terminal de São Joaquim e os motoristas têm enfrentado uma espera de cinco horas para chegar às embarcações.

Já no Terminal Náutico da Bahia, no Comércio, o movimento é intenso desde as primeiras horas da manhã. Segundo a Associação dos Transportes Marítimos da Bahia (Astramab),13 embarcações estão em operação, desde às 5h.

O aumento graduado nos número de passageiros levou a Astramab a determinar que horários de saída passassem a ser feitos a cada 15 minutos. As travessias serão realizadas até que não haja mais passageiros, informou a associação.

Estradas - Na Estação Rodoviária de Salvador, o fluxo de passageiros é intenso nas áreas de embarque. Ainda assim, não há registro de tumulto ou aglomerações. Segundo o agente de fiscalização da Agerba, Abd-ul-ramid Faria de Novais, cerca 320 mil passageiros devem passar pelo terminal até o dia 31.

Os destinos mais procurados pelos passageiros que chegam a rodoviária da capital são as cidades da Região Metropolitana de Salvador (RMS) e do recôncavo baiano. Para suprir a demanda, as empresas de ônibus disponibilizaram, desde o Natal, cerca de 300 horários extras.

O movimento de veículos nas rodovias federais também é tranquilo, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). De acordo com agentes do órgão, os motoristas não enfrentam retenções na BR-324 (nos dois sentidos). Nas rodovias estaduais, o fluxo de veículos é intenso, mas não há lentidão.

As polícias rodoviárias estadual e federal fazem algumas recomendações aos condutores e passageiros: usar cinto de segurança, transportar crianças no banco de trás usando as cadeirinhas de acordo com as idades, fazer revisão nos veículos antes de viajar e não ingerir bebidas alcoólicas antes de dirigir.

Aeroporto - O movimento no Aeroporto Internacional Deputado Luís Eduardo Magalhães é tranquilo, informou a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

adblock ativo