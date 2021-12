Movimento é intenso na travessia Salvador-Mar Grande

Devido à maré baixa, o sistema de travessia marítima Salvador-Mar Grande foi obrigado a fazer uma parada das 7h30 às 9h. A paralisação causou uma concentração na demanda de embarque no Terminal Náutico da Bahia, com destino à Ilha de Itaparica, na manhã deste sábado, 2. As informações são da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab).

Com retorno das atividades às 9h , foram disponibilizadas cinco embarcações, que saíram ao mesmo tempo do Terminal Náutico. Desde sexta-feira, 1º, o fluxo de passageiro foi grande, com horários de saída de 15 em 15 minutos. Normalmente, as saídas são a cada 30 minutos, segundo a Astramab.

As escunas que fazem o passeio pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos estão saindo do Terminal Náutico com lotação completa.

Para o Morro de São Paulo, todos os catamarãs do dia devem sair do terminal com lotação completa.

As próximas saídas vão ocorrer às 10h30, 13h e 15h. Já as saídas do Morro são às 9h, 11h30m, 13h e 15h. A passagem custa R$ 75 e a viagem dura em média 2h20.

